Владимир Путин заявил, что его пресс-секретарь Песков, порой, "несет пургу"

Владимир Путин признал, что порой его пресс-секретарь Дмитрий Песков "несет пургу", такое заявление президент России сделал во время интервью с журналисткой американского телеканала NBC Мегин Келли в Калининграде.

Президент России отметил, что не несет никакой ответственности за высказывания сотрудников кремлевской администрации, в том числе это касается и сообщений о контактах с США.

По словам Путина, в администрации Кремля работают 2 тыс. сотрудников.

"Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?", - сказал Владимир Путин.