Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям, об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ЦЕРН.

Однако стало известно, что госкорпорация "Росатом" продолжит сотрудничество с ЦЕРН, а в случае заказа от нее будет поставлять необходимое оборудование, несмотря на отзыв Россией заявки на вступление в организацию.

В компании также отметили, что отзыв Россией заявки на вступление в организацию никак не повлияет на осуществление научных проектов в атомной сфере с участием представителей других стран.

