Украинец Валерий Ананьев рассказал в соцсети, как напал на журналиста "Первого канала" Артема Шейнина

Украинский десантник Валерий Ананьев напал на российского журналиста - ведущего программы "Время покажет" на "Первом канале" Артема Шейнина во время отдыха в Италии, об этом пишет Lenta.ru.

Об инцидента рассказал сам Ананьев на своей странице в соцсети.

Мужчина, который воевал на стороне украинских сил в Донбассе, рассказал, что встретил Артема и его жену во время посещения аптеки.

"Я только что чуть не убил это существо в центре Вероны. Уверен, он меня запомнит. И надеюсь, что судьба нас ещё сведёт в безлюдном месте. Они разговаривали друг с другом (Артем с женой - прим. ред.). Я очень не хотел услышать русский язык. Я понял, что это они, и я понял, что уйти не могу", - пишет боец АТО.

Ананьев стал ждать Шейнина на улице, а когда Артем вышел из аптеки, начал провоцировать его на конфликт. Сам журналист не реагировал на выходки военнослужащего, а украинец окончательно вышел из себя и плюнул телеведущему в лицо.