НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта и потенциального члена

Военный блок НАТО официально признал стремление Украины к обретению членства в организации и присвоил ей особый статус - страны-аспиранта. Об этом сообщает официальный сайт альянса в разделе, посвященном расширению НАТО.

"На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония и Украина", - говорится в сообщении.

На той же странице содержится объяснение статуса "страны-аспиранта" (Aspirant country), под который отныне подпадает Украина.

"Страны, которые задекларировали интерес в присоединении к альянсу, сначала получают приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по их стремлению к членству и связанным с этим реформам", - говорится в пояснении.

Страны-аспиранты могут быть приглашены для участия в разработке плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО и демонстрации способности выполнять обязательства относительно потенциального членства. Участие в ПДЧ не гарантирует членства, но является основным механизмом подготовки.

Отметим, что с 1949 года блок НАТО прошел 7 этапов расширения и вырос до 29 стран.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен закрепить в конституции курс на вступление в НАТО и ЕС. Верховная рада определила вступление в НАТО как цель внешней политики Украины. В Кремле заявляли, что будут принимать ответные меры в случае приближения НАТО к границам России.