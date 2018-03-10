В Волгограде задержана 26-летняя женщина, которая задушила своего ребенка

В Волгоградской области задержали 26-летнюю женщину, которая задушила своего 9-месячного ребенка.

Тело малыша злоумышленница выбросила в мусорный бак, сообщили Накануне.RU в СКР.

1 марта женщина вместе со своим ребенком ушла из общежития в городе Фролово. Приехав в Волгоград, подозреваемая сняла в Центральном районе посуточно квартиру, расположенную на улице Ткачева.

На следующий день женщина продала через интернет детскую коляску, а 4 марта задушила своего ребенка. После совершенного преступления женщина выбросила тело в мусорный контейнер, а сама отправилась в Волжский к своей подруге.

"О совершенном преступлении правоохранительным органам удалось узнать в связи с обращением матери о безвестном исчезновении женщины. В последующем, когда местонахождение последней было установлено, сотрудники правоохранительных органов выяснили и обстоятельства гибели ребенка", - добавили в СКР.

Сейчас подозреваемая задержана и допрошена.