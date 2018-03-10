В Екатеринбурге задержали мужчину, который выбрасывал вещи из окна квартиры

В Екатеринбурге задержали неадекватного мужчину, который выбрасывал вещи из окна квартиры.

Инцидент произошел накануне около 17.00 в доме №128 на улице Бебеля, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Екатеринбургу.

На место происшествия прибыли полиция и "скорая" - оперативные службы вызвали соседи мужчины.

Полицейские вызвали на место происшествия сотрудников службы спасения "СОВА" для вскрытия входной двери - мужчина не открывал ее полицейским. На место была вызвана бригада психиатрической помощи. Мужчина был помещен в медицинское учреждение.