При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в жилом доме в Краснодаре пострадали четыре человека, сообщили Накануне.RU в МЧС России.

Инцидент произошел 10 марта в доме №75 на улице Славинская, у дома рухнула наружная стена.

Известно, что под завалами может находиться ребенок - сейчас ведутся активные поисково-спасательные работы.

Сейчас на месте находятся пожарные, врачи и полицейские. О состоянии пострадавших известно, что они получили средний вред здоровью. Погибших в результате инцидента нет.

Точные причины обрушения будут известны позднее. По данному факту СК возбудил уголовное дело.