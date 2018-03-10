При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре пострадали четыре человека

В результате взрыва газа в жилом доме в Краснодаре пострадали четыре человека, сообщили Накануне.RU в МЧС России.
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Инцидент произошел 10 марта в доме №75 на улице Славинская, у дома рухнула наружная стена.
Известно, что под завалами может находиться ребенок - сейчас ведутся активные поисково-спасательные работы.
Сейчас на месте находятся пожарные, врачи и полицейские. О состоянии пострадавших известно, что они получили средний вред здоровью. Погибших в результате инцидента нет.
Точные причины обрушения будут известны позднее. По данному факту СК возбудил уголовное дело.