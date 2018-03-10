Названа причина крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии

"Коммерсант" назвал причину крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии, сославшись на собственные источники в в военно-транспортной авиации.

Трагедия произошла из-за повреждения закрылков.

"При выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после чего Ан-26 резко накренился в сторону и совершил так называемый клевок, перейдя в крутое пикирование с высоты в несколько сотен метров. В такой ситуации даже опытный экипаж уже ничего не мог сделать", - пишет издание.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Ан-26 упал в Сирии 6 марта при посадке на аэродроме базы Хмеймим, погибли 39 человек, в том числе генерал-майор.