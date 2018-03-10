Самарский минкульт призвал руководство театра "Современник" извиниться за выходку пьяного актера Михаила Ефремова

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов в Facebook прокомментировал выходку актера театра "Современник" Михаила Ефремова.

"О недавнем спектакле с участием Михаила Ефремова. Спектакль коммерческий, к его организации минкультуры отношения не имел, поддержки не оказывал. На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением. Следующий спектакль, "Пять вечеров", показал, что театр уважение заслуживает. Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, даже в депутатском статусе", - написал Филиппов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Михаил Ефремов устроил скандал во время спектакля по пьесе Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в Самарском театре драмы - опоздал на сцену на полчаса, путал текст и матерился на зрителей. По данным местных СМИ, Ефремов был пьян, путал текст и говорил тихо.