Самарский минкульт призвал руководство театра "Современник" извиниться за выходку пьяного актера Михаила Ефремова

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  комментариев: 7
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Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 11


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 2
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Новости
10.03.2018 11:29 Мск (13:29 Екб)
культура | Приволжский ФО
Самарский минкульт призвал руководство театра "Современник" извиниться за выходку пьяного актера Михаила Ефремова
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Михаил Ефремов (2017) | Фото:СТС

Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов в Facebook прокомментировал выходку актера театра "Современник" Михаила Ефремова.
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"О недавнем спектакле с участием Михаила Ефремова. Спектакль коммерческий, к его организации минкультуры отношения не имел, поддержки не оказывал. На спектакле был как обычный зритель. Уходить со спектакля не имею привычки, даже если не нравится. Выходку Ефремова считаю безобразной. Надеюсь, что руководство "Современника" найдет способ извиниться перед самарской публикой. Выбор спектакля на совести организаторов, мне лично пьеса не понравилась. К самому театру отношусь с уважением. Следующий спектакль, "Пять вечеров", показал, что театр уважение заслуживает. Что касается ряда комментаторов, то вынужден заметить: в отличие от публики в зале пишущие самарские хамы ничуть не лучше выступающих московских, даже в депутатском статусе", - написал Филиппов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Михаил Ефремов устроил скандал во время спектакля по пьесе Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в Самарском театре драмы - опоздал на сцену на полчаса, путал текст и матерился на зрителей. По данным местных СМИ, Ефремов был пьян, путал текст и говорил тихо.

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10.03.2018 11:29 Мск | Самара | Михаил Белокрылов
13:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.03.2018 22:32 Мск
Актер "Современника" Михаил Ефремов устроил скандал в самарском театре








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Самарский минкульт призвал руководство театра "Современник" извиниться за выходку пьяного актера Михаила Ефремова
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