Под Оренбургом погиб пилот мотопараплана, ударившись о лед озера

Следователи проводят проверку по факту гибели пилота мотопараплана под Оренбургом.

Трагедия произошла 10 марта утром на озере Малахово, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

"В районе Сакмарской ТЭЦ Оренбурга потерпел крушение мотопараплан. В ходе полета пилот мотопараплана - мужчина 1983 года рождения - допустил касание корки льда озера, в результате чего летательный аппарат ушел под воду", - добавили в СК.

Сейчас следователями по данному факту проводится доследственная проверка.