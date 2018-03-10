Премьер-министр Польши заявил, что считает очень опасным для Европы проект "Северный поток-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что проект "Северный поток-2" представляет угрозу для Европы - своими умозаключениями он поделился с коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии, по его словам, политики его поддержали, пишет РИА "Новости".

Как сообщает "Польское радио", Варшава давно стала независимой от "Газпрома" и намерена вести переговоры с Данией и Норвегией.

По словам Моравецкого, Польша намерена расширить перерабатывающие возможности терминала для сжиженного газа, который построен в Свиноуйсьце.