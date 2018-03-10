СМИ выдвинули новую версию отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия возможно были отравлены нервно-паралитическим веществом в Великобритании, такую версию выдвинула "The Telegraph".

Следователи решили рассмотреть такую версию после того, как сержант английской полиции по фамилии Бейли, который пришел в дом Скрипаля после установления личности найденных в городском парке пострадавших, был доставлен в больницу с тяжелым отравлением.

При этом медицинский работник, который оказывал им помощь на месте, не пострадал.

Как ранее сообщало Накануне.RU, посольству России в Великобритании неизвестно о каких-либо контактах сотрудников диппредставительства со Скрипалем.

Ранее стало известно, что проживающий в Великобритании бывший военный, осуждённый в России за госизмену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли его дочь.