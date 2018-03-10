Владимир Путин прокомментировал сообщения о "вмешательстве" России в выборы президента США

В интервью NBC президент России ответил на вопрос журналиста о возможном вмешательстве РФ в выборы главы США в 2016 году, пишут "Ведомости".

По словам Путина, те, кто мог вмешаться в избирательный процесс в США, могли быть американцами или работать на американские компании.

"Вы мне назвали часть физических лиц и говорите, что они русские. И что? Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на американских кандидатов. Я не вижу, каких целей мы могли бы достичь вмешательством. Цели нет. Давайте попробуем вообразить, какова может быть цель. Ради чего? Ради самого вмешательства?" - ответил Путин.

