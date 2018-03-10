Федеральные дороги Зауралья открыли для движения автобусов и большегрузного транспорта

Федеральные дороги Курганской области открыли для движения автобусов и большегрузного транспорта, об этом Накануне.RU сообщили в ГИБДД Зауралья.

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Запрет сняли 8 марта.

Ранее из-за снегопадов и плохого состояния трасс было введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств и рейсовых автобусов по федеральным дорогам на территории региона в направлениях Омска, Тюмени и Екатеринбурга.

Сейчас автодороги федерального значения очищены от снега, зимняя скользкость ликвидирована. Перерывов движения и заторовых ситуаций по причине несвоевременной очистки дорог от снежных заносов не отмечено.