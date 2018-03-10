В Кушве пьяный водитель насмерть сбил 18-летнюю девушку

Сегодня днем в Кушве случилось ДТП, унесшее жизнь 18-летней девушки-пешехода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

9 марта в 15.25 40-летний пьяный водитель "Фольксвагена Пассата" превысил скорость, двигаясь на спуск по переулку Клубный, и наехал на девушку – пешехода, которая шла во встречном направлении. Она погибла на месте.

Со слов нетрезвого водителя, девушка шла посередине дороги, ширина которой составляет около 3 метров, он падал звуковой сигнал, но она на него не отреагировала, как выяснилось позже, пешеход была в наушниках.

Сотрудники полиции установили, что в течение 2018 года водитель привлекался к административной ответственности дважды, оба раза - за превышение скорости. Погибшая девушка пешеход, в 2018 г. к административной ответственности не привлекалась.