Актер "Современника" Михаил Ефремов устроил скандал в самарском театре

Актер московского театра "Современник" Михаил Ефремов устроил скандал во время спектакля по пьесе Гарольда Пинтера "Не становись чужим" в Самарском театре драмы: опоздал на сцену на полчаса, путал текст и матерился на зрителей.

По данным местных СМИ, Ефремов был пьян, путал текст и говорил тихо. После того как его попросили говорить погромче, актер послал зрителей матом. Билет на спектакль стоил от 4 тыс. до 7 тыс. руб.

"Это сложная пьеса для самарского зрителя. Больше никаких комментариев по этому поводу давать не буду", — заявил РБК актер Михаил Ефремов, говоря о произошедшем.



Главный режиссер САТД им. М.Горького Валерий Гришко заявил РБК, что считает "неприемлемым" поведение актеров театра "Современник" на гастролях.

"Я не был на спектакле, но я знаю, что такие вещи происходят в любом театре время от времени, за исключением нашего, конечно. То, что мне рассказали, это совершенно неприемлемо для меня. Очевидно, они [актеры] прочитали систему Станиславского, но не прочитали маленькую, но очень важную книгу Станиславского под названием "Этика". Там все подробно написано", — отметил Гришко.