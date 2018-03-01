Захарченко поставил задачу разработать долгосрочную программу развития ДНР

Глава ДНР Александр Захарченко заявил о необходимости создания программы развития страны, которая одновременно станет его программой на предстоящих в 2018 году выборах. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он сказал на конференции актива общественного движения "Донецкая республика".

"Нам нужно выстроить стратегию дальнейшего развития Донецкой Народной Республики как на ближайшее время, так и на долгосрочную перспективу – пять-десять лет. Долговременное планирование – залог создания сильного и независимого государства", - сказал Захарченко.

По его словам, программа охватит все сферы жизни, но акцент планируется сделать на социальных вопросах. С этой программой он собирается пойти на выборы осенью 2018 года. Интеграция с Россией является одним из ее ключевых пунктов.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в послании Народному Совету Захарченко заявил, что в 2018 году ДНР перейдет на более долгосрочное планирование.