Хоккеисты “Автомобилиста” показали лучший результат в истории клуба, обыграв ханты-мансийскую "Югру"

Свердловский хоккейный клуб “Автомобилист” завершил регулярный чемпионат победой и занял итоговое четвертое место на “Востоке”, побив клубный рекорд - ледовая дружина Екатеринбурга обыграли ханты-мансийскую "Югру" со счетом 0:3.

Первый период прошел без голов, во втором счет открыл Анатолий Голышев, а затем Илья Крикунов удвоил преимущество - в заключительном периоде Андрей Обидин установил окончательный счет, забросив третью шайбу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Автомобилиста".



Таким образом, “Автомобилист” набрал 95 очков, что является лучшим достижением за всю историю выступлений в КХЛ. Кроме того, екатеринбуржцы впервые начнут плей-офф дома, 4 марта в гости приедет магнитогорский “Металлург”. Свердловская команда побила клубный рекорд по количеству заброшенных шайб - 165, прошлое достижение - 145. Лучшим бомбардиром “регулярки” стал Анатолий Голышев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов подвел итоги матча с челябинским "Трактором", который прошел 27 февраля, она завершилась победой гостей со счетом 1:3.