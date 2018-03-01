Специалисты "Челябэнерго" восстанавливают электроснабжение, нарушенное при несанкционированных работах

1 марта в 16.10 вследствие проведения сотрудниками Вишневогорского рудоуправления несанкционированных работ в охранной зоне ЛЭП была повреждена кабельная линия электропередачи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Челябэнерго".

В результате аварии без электроснабжения остались 1 тыс. 370 жителей и 5 социально значимых объектов - школа, детский сад, очистные сооружения и поликлиника.

"На место незамедлительно прибыла оперативно-выездная бригада Центральных электросетей филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго". После установления причины отключения энергетики приступили к работам по восстановлению электроснабжения, в настоящее время на месте задействованы три аварийно-восстановительные бригады", - отметили в компании.

Стоит отметить, что работы осложнены необходимостью отогревания промерзшего грунта - в последние несколько дней в Челябинской области температура воздуха опускалась ниже -20 градусов.

Специалисты энергокомпании планируют возобновить подачу электроэнергии части обесточенных потребителей в ближайшее время и полностью восстановить электроснабжение до конца дня. Работы будут вестись и в темное время суток.