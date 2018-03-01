Европарламент большинством голосов поддержал решение Еврокомиссии о санкциях в отношении Польши

Европарламент поддержал запуск санкционной процедуры в отношении Польши, пишут "Известия".

Ранее в ЕС требовали от поляков пересмотреть судебную реформу правящей правоконсервативной партии "Право и справедливость" и которую в Брюсселе называют наступлением на демократию.

В результате 422 депутата поддержали инициативу Еврокомиссии, против выступили всего лишь 147, еще 48 предпочли воздержаться.

Депутаты призвали Совет ЕС потребовать от Польши выполнения этих требований, а в случае отказа быстро предпринять действия в соответствиями с положениями статьи 7 договора о Европейском союзе. Это грозит Польше лишением права голоса в Совете ЕС.