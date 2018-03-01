Владимир Путин: Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется автомобильное движение

Президент России Владимир Путин рассказал о сроках окончания строительства Крымского моста - по его словам, автомобильное движение на нем откроют уже через несколько месяцев, пишет РБК.

В 2019 году, по словам российского лидера, откроется железнодорожное сообщение. Ранее была информация о том, что начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, а поездов - на декабрь 2019 года.

Крымский мост будет иметь длину 19 км, его начали строить в феврале 2016 года.

Как ранее сообщало Накануне.RU, украинский МИД заявил о том, что Россия якобы дерзко похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, и блокирует украинские порты в связи с незаконным строительством моста.