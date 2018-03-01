Порошенко продлил санкции против российских банков и анонсировал арест активов "Газпрома"

Совет нацбезопасности и обороны Украины продлил санкции, введенные ранее против российских банков в стране. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил украинский президент Петр Порошенко на заседании Совета.

"По предложению Национального банка я вынес на повестку дня вопрос о продлении санкций против российских банков, и я не вижу никаких проблем, потому что наш подход оказался правильным и эффективным", - заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что уход российских банков с Украины - это дело времени.

"В течение 2017 чистые активы украинских банков с государственным российским капиталом сократились на треть, а объем размещенных в них средств физических и юридических лиц уменьшился на 28 и 34 процента соответственно", - написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Также Порошенко поручил подготовить арест активов "Газпрома", если российская компания не выплатит "Нафтогазу" $2,56 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Порошенко ввел санкции против пяти российских банков в марте 2017 года.