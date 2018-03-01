Пушков призвал не трактовать демонстрацию новейших вооружений в ходе послания президента как "подготовку к войне"

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что в ходе оглашения послания президента РФ был показан "возможный ответ", который направлен на предотвращение войны. Так сенатор прокомментировал продемонстрированные в послании новейшие вооружения, передает корреспондент Накануне.RU.

"Послание было триединое. Одно без другого будет выглядеть шумно, недостаточно действенно. Без экономики, прочной экономической базы долгое время удержать нужный уровень обороноспособности страны будет невозможно. Поэтому первая задача - чтобы Россия… держалась на среднемировом уровне по темпам экономического роста. Вторая тема - социальные изменения, качество жизни, инвестиции в человеческий капитал, развитие науки, здравоохранение, образование… Третья тема - мощная оборона, поскольку все наши предложения найти общий язык ни к чему не ведут, американская администрация с каждым месяцем все больше и больше уходит в логику Холодной войны. Пора показать, на что мы способны", - сказал Пушков.

Также, как указал сенатор, глава государства обратил внимание и на внешнюю политику, направленную на стабилизацию международных отношений, которые сейчас находятся в плачевном состоянии. Все эти элементы, по его словам, "тесно связаны друг с другом".

При этом Пушков отметил, что демонстрацию новейших вооружений в ходе послания президента РФ нельзя трактовать как "подготовку к войне". По его мнению, это лишь ответ, предназначенный как раз для предотвращения войны.

"Что значит подготовка к войне? Когда американские руководители говорят, что Россия - это враг и противник США, маскируя это термином "ревизионистская держава", которую нужно остановить - это что, не подготовка к войне? Когда они публикуют новейшую военную доктрину, где расширяют возможности использования ядерного оружия - это не подготовка к войне? Когда они размещают системы ПРО сейчас уже в Польше и Румынии и на морских носителях, которые должны нейтрализовать российский ядерный потенциал, - это не подготовка к войне? Вот это все является подготовкой к войне. Сегодня был показан лишь наш возможный ответ, и этот ответ предназначен лишь для того, чтобы предотвратить войну, а не готовить ее", - добавил Пушков.