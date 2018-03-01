"Разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленно": Михалков прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Режиссер Никита Михалков указал на рывок, который сделала Российская Федерация за последние 7-10 лет. Об этом он сообщил в кулуарах по итогам Послания президента РФ Федеральному собранию, передает корреспондент Накануне.RU.

"20 с лишним лет разрушалось все. За 7-10 лет сделать такой рывок - величайшее достижение. Убежден, что сегодня всем должно быть понятно - разговаривать с нами через плечо, с позиции силы нереально и бессмысленно. Ощущение себя защищенным дает возможность смело смотреть в глаза любому", - прокомментировал режиссер.

Как отметил известный деятель культуры, начиная с "Мюнхенской речи" президент РФ "шаг за шагом, абсолютно последовательно отстаивает самостоятельность, интересы страны, право на желание этой самостоятельности в борьбе с североатлантической экспансией, которую Европа приняла, проглотила и живет, думая что это ее желание".

По убеждению Михалкова, именно в евразийском регионе "будут сохраняться естественные ценности - сохранение семьи, мира, культура, традиции". "Без того, чтобы это было вооружено и защищено, это обречено быть благими намерениями, которыми, как известно, вымощены дорога в ад", - заключил он, делясь впечатлениями по итогам послания, в котором отдельным блоком были представлены достижения в области обороноспособности РФ.