Арктические рубежи еще не раз покажут свою значимость в российской экономике, - Кобылкин о послании президента

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин считает ключевыми прозвучавшие в послании президента РФ Федеральному собранию вопросы, связанные с развитием Арктики, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Президент РФ Владимир Владимирович Путин поставил четкие задачи. Абсолютно согласен со всем сказанным, считаю, что серьезные изменения произошли в последнее время в Российской Федерации, страна становится крепче. Уверен, что арктические рубежи РФ еще не раз покажут свою значимость в общем в российской экономике", - прокомментировал послание президента глава ЯНАО.

Отметим, что в своем послании Совфеду Владимир Путин назвал Северный морской путь ключом к развитию Арктического региона и Дальнего Востока.

"К 2025 г. его грузопоток возрастет в 10 раз, до 80 млн т. Наша задача — сделать его по-настоящему глобальной, конкурентной транзитной артерией", — сказал президент.

Путин напомнил, что в советский период Северный морской путь использовался активнее, чем в последние годы: "Но мы нарастим и выйдем на новые рубежи, в этом нет никаких сомнений", — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что сейчас в Арктике запущен ряд "масштабных индустриальных проектов", которые соответствуют строгим экологическим стандартам. "Мы укрепляем научную, транспортную, навигационную, военную инфраструктуру, что позволит надежно обеспечить интересы России в этом стратегически важном регионе. Мы строим современные атомные ледоколы. Наш арктический флот был, остается и будет самым мощным в мире ", — добавил президент.