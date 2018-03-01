"Блэкаут челябинских троллейбусов отменяется": "ЧелябГЭТ" оплатил 10 млн рублей за электроэнергию

5 марта ПАО "Челябэнергосбыт" не будет вводить ограничение на тяговые подстанции ООО "Челябинский городской электрический транспорт". Сегодня транспортники оплатили 10 млн рублей за электроэнергию, сообщили Накануне.RUв пресс-службе компании.

"В связи с получением части оплаты процедура ограничения на 5 марта отменяется. И запускается новая процедура на оставшийся не оплаченным счёт на 13 млн рублей. Новая процедура ограничения будет организована на 13 марта. Очень надеемся, что до этого не дойдёт, и партнёры выполнят условия договора и будут соблюдать их в дальнейшем. Предварительно, в ходе переговоров такие гарантии со стороны ООО "ЧелябГЭТ" даны", — сообщил директор по сбытовой деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» Андрей Святых.ю

Напомним, транспортники задолжали за электроэнергию 23 млн рублей. 20 февраля энергетики уведомили ООО "Челябинский городской электрический транспорт" о готовящемся введении ограничения электроснабжения на тяговых подстанциях предприятия.