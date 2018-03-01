Два брата из Екатеринбурга обвиняются в изнасиловании и убийстве своей знакомой

Свердловским областным судом оглашён приговор в отношении двух братьев из Екатеринбурга, которые обвиняются в изнасиловании и убийстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области.
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В ночь на 7 ноября 2016 года в квартире дома по улице Тверитина в Екатеринбурге двое молодых парней выпивали со своей знакомой. В алкогольном опьянении они изнасиловали девушку, а потом убили ее за гаражами. Убить жертву злоумышленники решили из опасения, что она сообщит в полицию.
По решению суда братья приговорены к 17 и 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.