"Есть полная преемственность всех более ранних моментов", - Решетников прокомментировал послание президента

Губернатор Пермского края Максим Решетников обратил внимание на вопросы, связанные с социальной политикой и пространственным развитием, которые нашли отражение в Послании президента РФ Федеральному собранию РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Очень важны акценты, связанные с социальной политикой - здравоохранение, поддержка демографии. Также очень важные вопросы озвучены, связанные с благоустройством территорий, пространственным развитием", - сказал глава региона.

Решетников назвал нынешнее Послание очень насыщенным. "Форма новая, но при этом продолжается линия, которая была", - отметил чиновник, добавив, что в предложениях президента РФ "есть развитие и полная преемственность всех тех моментов, которые были заявлены ранее".