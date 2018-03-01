Тюменка оштрафована на 2,5 миллиона: предложила банкиру откат в 21 миллион за гарантированную выдачу кредита

63-летнюю тюменку наказали за посредничество во взятке: компания "Сибэталон" хотела дать "откат" в 21 млн руб. банкиру за оформление кредита в 350 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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Суд оштрафовал тюменку на 2 млн 500 тыс. руб. Взыскание обращено на "Audi Q7", "Mitsubishi ASX 1.8", "ВАЗ-21124", два "ВАЗ-21102", прицеп к легковому автомобилю и грузовую цистерну. Приговор в силу не вступил.

Напомним, представительница компании "Сибэталон" захотела оформить кредит в банке на 350 млн руб. Она предложила заместителю директора регионального филиала одного из тюменских финансовых учреждений за содействие в одобрении кредита взятку в 6% от суммы кредита, то есть в 21 млн руб. Банкир отказался и сообщил об этом предложении в полицию. Повторная попытка "договориться" также не увенчалась успехом. Позже организация оштрафована на 100 млн руб.