Верховная рада призвала мир не допустить выборов президента России в Крыму

Верховная Рада призвала "мировое сообщество" не признавать выборы президента России в Крыму и воспрепятствовать их проведению. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом говорится в обращении украинского парламента к Совету безопасности и Генеральной ассамблее ООН, ОБСЕ, ЕС, НАТО, другим международным организациям, иностранным парламентам и правительствам.

Депутат Максим Бурбаки, представлявший проект постановления, заявил, что Украина тем самым послала важный сигнал крымчанам, что помнит о них. А депутат Борис Тарасюк уточнил, о чем именно помнит: тех, кто будет участвовать в работе избирательных комиссий на президентских выборах в Крыму, на Украине будут привлекать к уголовной ответственности.

Рада также призвала применить дополнительные санкции против России.

В своем заявлении Рада сослалась, в частности, на Будапештский меморандум 1994 года. Однако, как ранее сообщало Накануне.RU, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый в декабре 2016 года признал, что Будапештский меморандум первой нарушила именно Украина, заявив об отказе от нейтралитета и курсе на интеграцию в НАТО.

Напомним, в конце февраля МИД Украины направил России ноту протеста и пригрозил не допустить голосования на территории Украины.