Тюменского губернатора в Послании президента впечатлил блок, посвященный обороноспособности России

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие в церемонии оглашения Послания президента РФ к Федеральному собранию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Владимир Якушев отметил важность главной стратегической задачи, обозначенной президентом, которая заключается в прорывном развитии России и активного включения в конкурентную технологическую борьбу, сохранение и приумножение человеческого капитала.

"Первая часть послания была посвящена внутренней политике, социальным и экономическим вопросам, которые определяют вектор движения России на ближайшие годы. Президент сделал акцент на том, что все эффективные действующие программы по благоустройству городов и сел, модернизации нашей инфраструктуры, в том числе транспортной, социальной сферы будут продолжены. Эти программы востребованы людьми, отвечают их интересам и повышают качество жизни каждого человека, влияют на его благополучие. Неоднократно прозвучала тема развития цифровой экономики, создания технологических платформ и активного внедрения современных информационных технологий во все сферы. Эти направления входят в число приоритетов и нашей региональной политики",- прокомментировал Владимир Якушев.

Ключевым блоком губернатор назвал экономическое развитие. Глава Тюменской области подчеркнул, что все акценты расставленные президентом страны и задачи, которые он поставил, являются руководством к действию. Владимир Якушев заявил, что на региональном уровне ведется системная и кропотливая работа по увеличению экономического роста, производительности труда, привлечению инвестиций, созданию комфортной деловой среды для бизнеса как малого, так и крупного, поддержке высокотехнологичных компаний, развитию несырьевого экспорта, повышению добавленной стоимости в АПК.

Особое впечатление на губернатора произвел блок, связанный с обороноспособностью России.

"Мы еще раз убедились, что наша страна надежно защищена от посягательств извне, а Российская армия стоит не только на страже суверенитета государства, но и является гарантом мира на всей планете",- резюмировал он.