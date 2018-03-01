Сурков предложил назвать новое российское оружие в честь Гиви

Помощник президента РФ Владислав Сурков предложил свой вариант названия нового российского вооружения, о котором говорил Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.

В качестве названия для одной из систем политик предложил использовать позывной погибшего в результате теракта военачальника армии ДНР Михаила Толстых - Гиви.

"Я хочу принять участие (в конкурсе) на название систем вооружения. "Гиви", потому что есть такой герой Донбасса", - сказал он РИА Новости.

О том, что россияне смогут выбрать название для новых систем вооружения, Путин объявил сегодня, выступая перед Федеральным собранием. Участникам мероприятия на экране были показаны видео с крылатой ракетой глобальной дальности и подводным беспилотником, который может оснащаться ядерным вооружением. Президент предложил всем желающим присылать идеи названий для этих систем на сайты Минобороны.