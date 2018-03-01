Прокуратура начала "разбор полетов" в "Пермской химической компании", где в огне пострадали пять человек

Следователи начали проверку обстоятельств пожара в "Пермской химической компании", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Работники районной прокуратуры выехали на предприятие, посмотрели записи с камер наблюдения, запросили нужные документы. Следователи потребовали выделить специалистов соответствующих государственных органов. В итоге будет дана оценка с точки зрения закона работы всех сотрудников компании.

Напомним, пожар случился сегодня утром. Сообщение о нем поступило спасателям в 9.45, справились с огнем к 10.28. Пострадали пять человек. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии, еще двое – в среднем, пятая жертва трагедии – в тяжелом состоянии в реанимации.