Хлопок газа в Подмосковье: по факту гибели двух человек возбуждено дело

В Подмосковье возбуждено уголовное по факту смерти двух женщин в результате хлопка и задымления в многоэтажном жилом доме. ЧП случилось сегодня в Раменском.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Московской области, со слов жильцов предварительно установлено, что 1 марта с 5 утра в доме начались перебои с электричеством. Приехавшая аварийная бригада отключила электрическое обеспечение, а примерно в 7.15 произошел хлопок и началось задымление. Частично обрушилась часть несущей стены дома. Приехавшая газовая аварийная служба отключила его от газоснабжения, после чего все жильцы были эвакуированы.

"В ходе осмотра места происшествия на лестничной площадке между третьим и четвертым этажом обнаружено тело девушки 1999 года рождения, на втором этаже на балконе своей квартиры обнаружено тело местной жительницы 1937 года рождения. Еще 10 человек госпитализированы с различными травмами в городскую больницу. Очаг возгорания обнаружен в квартире, расположенной на втором этаже. По предварительным данным, хлопок произошел в результате скопления бытового газа внутри квартиры, в которой никто не проживал", - рассказали в следствии.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). На месте работают следователи и криминалисты. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, уточняется количество пострадавших, выясняется собственник квартиры. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские, пожаро-техническая, взрыво-техническая экспертизы и экспертиза по исправности оборудования и приборов электрики. Расследование продолжается.