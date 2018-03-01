Два проблемных долгостроя Свердловской области будут сданы в 2018 году

Два проблемных долгостроя ЖК "Кольцовский" и ЖК "Новый Уктус" будут сданы в 2018 году, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Сегодня министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской Михаил Волков съездил на объекты. Компанию ему составили уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова, представители прокуратуры, новые инвесторы и пайщики.

"Мы видим возобновление строительных работ на Бахчиванджи,15. Застройщик и инвестор предложили дольщикам график работ, с которым граждане согласились. Согласно ему, в октябре 2018 года дом должен быть введен в эксплуатацию, – рассказал Михаил Волков.

Строительство этого дома началось ещё в 2012 году и встало в конце 2014 года. Свои квартиры уже почти пять лет ждут 192 семьи. Дом готов на 85%

Затем участники совещания проинспектировали ход работ на площадке пятой очереди ЖК "Новый Уктус". Здесь недавно была завершена приемка и передача 25-этажного жилого дома и сопутствующей документации инвестору. Теперь основная задача нового застройщика – восстановить темпы строительства в соответствие с принятым графиком.

Строительство пятой очереди этого ЖК началось в 2013 году, а осенью 2016 года работы на площадке были остановлены. Осенью был найден новый инвестор ГК "ТЭН", который приступил к работе. Однако на стройплощадке снова возникла пауза из-за нежелания прежнего застройщика передать документы.

Михаил Волков посетил и арамильские долгострои, которые также взялась достраивать группа компаний "ТЭН". Здесь завершены подготовительные работы, вся документация передана новому застройщику.