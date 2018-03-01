Депутаты Краснокамска вернули полномочия председателя думы Галине Ушаковой

Депутаты Краснокамской думы восстановили Галину Ушакову на посту председателя городской думы, сообщает "Ъ".

По данным издания "за" восстановление спикера в должности проголосовало 12 человек. Заседание было закрытым. Сама Галина Ушакова отказалась давать какие-либо комментарии корреспонденту Накануне.RU.

Напомним, 8 февраля депутаты городской думы лишили полномочий спикера Галину Ушакову. Инициативу поддержали 11 из 20 депутатов. Сама Ушакова на момент лишения полномочий отсутствовала - находилась на больничном.

В конфликт вмешалась администрация губернатора. Думе было рекомендовано вернуть Ушаковой должность председателя, поскольку отсутствие у нее статуса спикера может серьезно осложнить процесс создания Краснокамского городского округа и присоединения к нему поселений района.