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"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США

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Для тех, кто интересуется оружием, или для тех, кто интересуется выборами? Все долго гадали, каким будет ответ на "кремлевские списки", на отстранение нашей сборной от Олимпиады и другие унижения на международной арене. И впервые Владимир Путин с видеопрезентациями и инфографикой показал, как новейшее оружие России может нанести по Штатам удар. Если на предыдущих посланиях премьер Дмитрий Медведев и спал, то теперь ему явно было не до сна.
01.03.2018
политика  |  добавить комментарий
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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
01.03.2018
от издателя  |  комментариев: 1


ExxonMobil попросили на выход ExxonMobil в 2018 г. начнет официальный выход из совместных проектов с "Роснефтью". Компания заявила об этом в ежегодном отчете, направленном в комиссию по ценным бумагам США. Для российской стороны заявление ExxonMobil - скорее, негативный фон, а для американской - потеря уже вложенных в российскую экономику инвестиций.
01.03.2018
экономика ;  | комментариев: 1
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Новости
01.03.2018 15:36 Мск (17:36 Екб)
политика | Челябинская область
Борис Дубровский: Полностью поддерживаю задачу, поставленную президентом перед отечественными промышленниками в области экологии
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форум в Сочи, Борис Дубровский, (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что все задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, абсолютно адекватны и достижимы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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"Воспринимаю послание как комплекс задач, поставленных перед региональными властями на ближайшие шесть лет. С удовлетворением отмечу, что по некоторым из них регион уже приступил к работе, есть даже первые успехи", - подчеркнул он.

Борис Дубровский отметил, что в послании в центр внимания поставлен человек и его интересы, возможности для самореализации и благополучия. "Об этом приоритете должен помнить каждый государственный и муниципальный служащий", - добавил он.

"Челябинская область – этот тот регион, усилиями которого в числе других передовых территорий должен быть обеспечен экономический рост в 1,5 раза в стране и вхождение российской экономики в число ведущих в мире. Мы в состоянии добиться этого более высокими темпами, чем в среднем по стране, для этого у нас есть все условия", - считает глава региона.

Здесь губернатор отметил образованные кадры, модернизированное производство, формы поддержки бизнеса. При этом обратил внимание на необходимость продолжать целенаправленную работу по дальнейшему улучшению делового климата в регионе, поддержке АПК и несырьевых экспортеров.

Поддерживает глава области задачу президента, поставленную перед отечественными промышленниками в области экологии.

"Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние атмосферного воздуха в промышленных городах Челябинской области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб. Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральным центром будут учтены наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. Этот процесс сейчас движется к логическому завершению", - считает он.

Областное правительство сформирует рабочую группу, которая оценит насколько региональная бюджетная политика способствует решению президентских задач. Речь идет о развитии медицины, оживлении жилищного строительства, приведении в удовлетворительное состояние региональной дорожной сети, социальной поддержке детей и пожилых людей.

"Нам еще предстоит осмыслить многие высказанные идеи и тезисы, скорректировать свои стратегические установки, с акцентом на цели и задачи Послания. Главное, что все задачи, которые поставлены – абсолютно адекватны и достижимы. Надо работать", - подчеркнул губернатор.

Другие новости по темам: Борис Дубровский, послание президента, экология, экономика,
01.03.2018 15:36 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
17:36 Екб


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Борис Дубровский: Полностью поддерживаю задачу, поставленную президентом перед отечественными промышленниками в области экологии
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