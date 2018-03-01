Борис Дубровский: Полностью поддерживаю задачу, поставленную президентом перед отечественными промышленниками в области экологии

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский считает, что все задачи, которые поставлены президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, абсолютно адекватны и достижимы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Воспринимаю послание как комплекс задач, поставленных перед региональными властями на ближайшие шесть лет. С удовлетворением отмечу, что по некоторым из них регион уже приступил к работе, есть даже первые успехи", - подчеркнул он.

Борис Дубровский отметил, что в послании в центр внимания поставлен человек и его интересы, возможности для самореализации и благополучия. "Об этом приоритете должен помнить каждый государственный и муниципальный служащий", - добавил он.

"Челябинская область – этот тот регион, усилиями которого в числе других передовых территорий должен быть обеспечен экономический рост в 1,5 раза в стране и вхождение российской экономики в число ведущих в мире. Мы в состоянии добиться этого более высокими темпами, чем в среднем по стране, для этого у нас есть все условия", - считает глава региона.

Здесь губернатор отметил образованные кадры, модернизированное производство, формы поддержки бизнеса. При этом обратил внимание на необходимость продолжать целенаправленную работу по дальнейшему улучшению делового климата в регионе, поддержке АПК и несырьевых экспортеров.

Поддерживает глава области задачу президента, поставленную перед отечественными промышленниками в области экологии.

"Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние атмосферного воздуха в промышленных городах Челябинской области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб. Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральным центром будут учтены наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. Этот процесс сейчас движется к логическому завершению", - считает он.

Областное правительство сформирует рабочую группу, которая оценит насколько региональная бюджетная политика способствует решению президентских задач. Речь идет о развитии медицины, оживлении жилищного строительства, приведении в удовлетворительное состояние региональной дорожной сети, социальной поддержке детей и пожилых людей.

"Нам еще предстоит осмыслить многие высказанные идеи и тезисы, скорректировать свои стратегические установки, с акцентом на цели и задачи Послания. Главное, что все задачи, которые поставлены – абсолютно адекватны и достижимы. Надо работать", - подчеркнул губернатор.