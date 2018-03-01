Надымчанин оштрафован за то, что наклеил на свою машину свастику

Житель Надыма наклеил на свой автомобиль свастику. Следователь обратился в суд и добился того, что ямальца оштрафовали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Наклейку с картиной, содержащей свастику, надымчанин поместил на заднем стекле автомобиля. Во время поездок ямальца по городу нацистский символ могли видеть многие люди. Городская прокуратура обратилась в суд, который 27 февраля оштрафовал водителя на 1 тыс. руб.

Напомним, в прошлом году на всю страну прогремел поступок другого ямальца, ученика новоуренгойской гимназии. Он, выступая в Бундестаге, назвал солдат Вермахта, воевавших против СССР, "невинно убиенными людьми".