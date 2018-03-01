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"Последний звонок" прозвенел в Госдуме В Госдуме в рамках "круглого стола" с участием специалистов сферы образования презентовали народный фильм "Последний звонок", авторами которого выступили журналист Константин Семин и историк Евгений Спицын. Участникам дискуссии показали 20-минутный дайджест из трех вышедших серий. В основу обсуждения легли вопросы о "разрушительном" влиянии ЕГЭ на среднюю и высшую школу, о статусе современного педагога, о стратегических и тактических шагах для создания эффективной системы образования. Подробности – в материале Накануне.RU.
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Авиамаршрут до культурной столицы, бассейн и 7 миллиардов на новое жилье: Дмитрий Кобылкин пообещал Ноябрьску перемены
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Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Запуск нового авиамаршрута в Санкт-Петербург, появление бассейна и переселение из ветхого жилья – губернатор Ямала рассказал жителям Ноябрьска о грядущих переменах. Дмитрий Кобылкин встретился с руководителями и работниками компаний "Газпром добыча Ноябрьск" и "Новомет-Ноябрьск", посетил окружной центр сосудистой хирургии и перинатальный центр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.
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Окружной цунтр сосудистой хирургии стал первым пунктом в рабочей программе Дмитрия Кобылкина. В прошлом году у центра появился ангиограф, который позволил проводить уникальные операции на сердце, спасая жизни людей в критические моменты. В 2016 г. было прооперировано 200 ямальцев, в 2017 г. - 450. Ожидается, что в этом году порядка 1 тыс. человек получат высококвалифицированную медицинскую помощь. Три месяца назад на Ямале начали проводить и уникальные операции на сердце – по имплантации электрокардиостимуляторов.

Вчера Дмитрий Кобылкин встретился с коллективом окружного перинатального центра, которому на днях исполняется два года. За это время здесь появилось на свет 3 тыс. 408 малышей.

"Медицина Ямала идет вперед, мы не только учимся, мы учим весь мир, проводим мастер-классы и для окружных медиков с помощью телемедицины, и для коллег из зарубежья. Хочу отметить, что диспансеризация сдвинулась серьезно с места. На треть увеличилась посещаемость профилактических посещений врачей", – рассказал губернатору главный врач Ноябрьской центральной городской больницы.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

"За последние годы мы приросли хорошими врачами. Но люди сами должны понимать важность заботы о своем здоровье. Власть со своей стороны обеспечит всем необходимым для диагностики и лечения", – прокомментировал глава региона и собственным примером показал важность профилактики – сдал кровь на анализ.

Отвечая на вопросы коллектива, губернатор пообещал провести специальное совещание для работодателей компаний ТЭК об обязательном тестирование вахтовиков на ВИЧ.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Также решится вопрос об оказании скорой медицинской помощи при ДТП. При развитии территории Карамовского поста будет проработана возможность дислокации машины скорой помощи. Ситуация действительно серьезная: за минувший год медики выезжали для оказания экстренной помощи при ДТП 450 раз.

Что касается перспектив развития муниципального образования, то глава региона однозначно ответил: "Нужно навалиться всем миром и город изменить. Для переселения людей из ветхого фонда, признанного таковым после 2012 г., на Ямале необходимо строить много жилья, поэтому мы планируем ежегодно выделять на эти цели по 6-7 млрд руб. При этом нужно успевать – и с обязательным учетом мнения жителей делать город более комфортным. Уверен, уже в сентябре мы увидим серьезные изменения", – отметил губернатор Ямала.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Позже Дмитрий Кобылкин обсудил с гендиректором "Газпром добыча Ноябрьск" Игорем Крутиковым планы промышленного производства и совместные проекты, а с коллективом компании – актуальные вопросы развития города. В ответ на вопрос о транспортной доступности Ноябрьска губернатор сообщил о запуске нового авиамаршрута в Санкт-Петербург.

Осенью, по словам главы региона, в Ноябрьске откроется долгожданный бассейн. Также появилась ясность по поводу долгостроя – культурно-досугового центра "Ямал": в этом году бюджет округа выделит деньги на экспертизу и проектирование, а в следующем – на завершение строительства объекта.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Хорошая новость и для семей с детьми: в восьмом микрорайоне начнется строительство современной школы с бассейном для 1,2 тыс. учащихся.

На вопрос о продолжении реализации программ переселения ветеранов Севера в Тюменскую область глава арктического региона пояснил, что на эти цели для субсидий по межрегиональной программе "Сотрудничество" будет выделен 1 млрд руб.

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Дмитрий Кобылкин, Ноябрьск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Специалисты предприятий Ноябрьска – опора города, округа и страны, уверен Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что динамично развивающаяся экономика региона позволяет повышать уровень жизни населения Ямала.

"Важно, чтобы люди чувствовали свое участие в этом великом деле – освоении Российской Арктики и укреплении стабильности государства. Уверен, это осознание у ямальцев и у коллективов предприятий, работающих в нашем регионе, есть. А это значит, что у Ямала – есть будущее", – отметил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что Ноябрьск готовится стать центром для нефтесервиса окружных предприятий ТЭК. Такие планы губернатору озвучил глава города Алексей Романов. Этому будет способствовать предприятия Ноябрьска, центр подготовки кадров, а также реконструкция аэропорта, которую власти округа планируют провести совместно с главой "Реновы" Виктором Вексельбергом. Сейчас стороны ищут варианты взаимодействия, в том числе рассматривается схема государственно-частного партнерства, сообщают местные СМИ. Напомним, что одна из компаний "Реновы" выиграла конкурс на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое.

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01.03.2018 15:21 Мск | Ноябрьск | Анна Смирнова
17:21 Екб


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Авиамаршрут до культурной столицы, бассейн и 7 миллиардов на новое жилье: Дмитрий Кобылкин пообещал Ноябрьску перемены
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