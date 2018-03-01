Авиамаршрут до культурной столицы, бассейн и 7 миллиардов на новое жилье: Дмитрий Кобылкин пообещал Ноябрьску перемены

Запуск нового авиамаршрута в Санкт-Петербург, появление бассейна и переселение из ветхого жилья – губернатор Ямала рассказал жителям Ноябрьска о грядущих переменах. Дмитрий Кобылкин встретился с руководителями и работниками компаний "Газпром добыча Ноябрьск" и "Новомет-Ноябрьск", посетил окружной центр сосудистой хирургии и перинатальный центр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона.

Окружной цунтр сосудистой хирургии стал первым пунктом в рабочей программе Дмитрия Кобылкина. В прошлом году у центра появился ангиограф, который позволил проводить уникальные операции на сердце, спасая жизни людей в критические моменты. В 2016 г. было прооперировано 200 ямальцев, в 2017 г. - 450. Ожидается, что в этом году порядка 1 тыс. человек получат высококвалифицированную медицинскую помощь. Три месяца назад на Ямале начали проводить и уникальные операции на сердце – по имплантации электрокардиостимуляторов.

Вчера Дмитрий Кобылкин встретился с коллективом окружного перинатального центра, которому на днях исполняется два года. За это время здесь появилось на свет 3 тыс. 408 малышей.

"Медицина Ямала идет вперед, мы не только учимся, мы учим весь мир, проводим мастер-классы и для окружных медиков с помощью телемедицины, и для коллег из зарубежья. Хочу отметить, что диспансеризация сдвинулась серьезно с места. На треть увеличилась посещаемость профилактических посещений врачей", – рассказал губернатору главный врач Ноябрьской центральной городской больницы.

"За последние годы мы приросли хорошими врачами. Но люди сами должны понимать важность заботы о своем здоровье. Власть со своей стороны обеспечит всем необходимым для диагностики и лечения", – прокомментировал глава региона и собственным примером показал важность профилактики – сдал кровь на анализ.

Отвечая на вопросы коллектива, губернатор пообещал провести специальное совещание для работодателей компаний ТЭК об обязательном тестирование вахтовиков на ВИЧ.

Также решится вопрос об оказании скорой медицинской помощи при ДТП. При развитии территории Карамовского поста будет проработана возможность дислокации машины скорой помощи. Ситуация действительно серьезная: за минувший год медики выезжали для оказания экстренной помощи при ДТП 450 раз.

Что касается перспектив развития муниципального образования, то глава региона однозначно ответил: "Нужно навалиться всем миром и город изменить. Для переселения людей из ветхого фонда, признанного таковым после 2012 г., на Ямале необходимо строить много жилья, поэтому мы планируем ежегодно выделять на эти цели по 6-7 млрд руб. При этом нужно успевать – и с обязательным учетом мнения жителей делать город более комфортным. Уверен, уже в сентябре мы увидим серьезные изменения", – отметил губернатор Ямала.

Позже Дмитрий Кобылкин обсудил с гендиректором "Газпром добыча Ноябрьск" Игорем Крутиковым планы промышленного производства и совместные проекты, а с коллективом компании – актуальные вопросы развития города. В ответ на вопрос о транспортной доступности Ноябрьска губернатор сообщил о запуске нового авиамаршрута в Санкт-Петербург.

Осенью, по словам главы региона, в Ноябрьске откроется долгожданный бассейн. Также появилась ясность по поводу долгостроя – культурно-досугового центра "Ямал": в этом году бюджет округа выделит деньги на экспертизу и проектирование, а в следующем – на завершение строительства объекта.

Хорошая новость и для семей с детьми: в восьмом микрорайоне начнется строительство современной школы с бассейном для 1,2 тыс. учащихся.

На вопрос о продолжении реализации программ переселения ветеранов Севера в Тюменскую область глава арктического региона пояснил, что на эти цели для субсидий по межрегиональной программе "Сотрудничество" будет выделен 1 млрд руб.

Специалисты предприятий Ноябрьска – опора города, округа и страны, уверен Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что динамично развивающаяся экономика региона позволяет повышать уровень жизни населения Ямала.

"Важно, чтобы люди чувствовали свое участие в этом великом деле – освоении Российской Арктики и укреплении стабильности государства. Уверен, это осознание у ямальцев и у коллективов предприятий, работающих в нашем регионе, есть. А это значит, что у Ямала – есть будущее", – отметил Дмитрий Кобылкин.

Напомним, что Ноябрьск готовится стать центром для нефтесервиса окружных предприятий ТЭК. Такие планы губернатору озвучил глава города Алексей Романов. Этому будет способствовать предприятия Ноябрьска, центр подготовки кадров, а также реконструкция аэропорта, которую власти округа планируют провести совместно с главой "Реновы" Виктором Вексельбергом. Сейчас стороны ищут варианты взаимодействия, в том числе рассматривается схема государственно-частного партнерства, сообщают местные СМИ. Напомним, что одна из компаний "Реновы" выиграла конкурс на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое.