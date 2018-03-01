Миссия ОБСЕ осудила захват ВСУ сел в "серой зоне"

В миссии ОБСЕ недовольны тем, что украинские боевики захватывают населенные пункты в "серой зоне" в Донбассе. Об этом заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, недавний захват села Новоалександровка переместило позиции ВСУ еще ближе к линии соприкосновения.

"Такое перемещение, предусматривающее уменьшение межпозиционного расстояния, неизбежно приводит к еще большему насилию", - цитирует его "Украинская правда".

Он подчеркнул, что эти действия украинской армии накалили ситуацию и добавил, что лично видел, как подразделения ВСУ "продвинулись вперед" к позициям ЛНР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 31 января ВСУ захватили Новоалександровку в Попаснянском районе Луганской области.