Экс-сенатор Цыбко, осужденный за взятки, объявил голодовку

Бывший сенатор Константин Цыбко, осужденной к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. за взятки, объявил голодовку.

"Сегодня во время заседания Цыбко довел до сведения суда, что объявил голодовку, которую будет продолжать да тех пор, пока не получит личную встречу с адвокатом. Адвокаты в процессе высказали намерение посетить своего подзащитного в СИЗО завтра в первой половине дня", - сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская.

Сегодня в ходе судебного заседания адвокаты ходатайствовали об отложении судебного разбирательства не ранее чем на 7 марта. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, назначив заседание на 2 марта.

"Свою просьбу к суду защитники мотивировали тем, что накануне днем их без объяснения причин не пустили к подзащитному в СИЗО, тогда как на прошлом судебном заседании они просили суд отложить рассмотрение на 1 марта в связи с необходимостью ознакомить Цыбко с письменной речью прокурора в прениях, чего соответственно сделать не смогли. Согласно официальным ответам из регионального ГУФСИН и администрации СИЗО на запросы суда, на территорию СИЗО не пустили одного из адвокатов, поскольку у него не было с собой адвокатского удостоверения. Второму защитнику пройти не препятствовали, однако он заходить не стал", - отметила Евгения Нациевская.

Завтра на заседании в прениях начнет выступать сторона защиты.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.