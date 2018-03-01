Путин в послании акцентировал внимание на Челябинске и Нижнем Тагиле, "не видящих солнца"

Во время послания к Федеральному Собранию Владимир Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Он подчеркнул, что в этом вопросе никаких переносов быть не может.

Президент коснулся проблемы неблагоприятной экологической обстановки в некоторых городах Урала и Сибири.

В инфографике, иллюстрирующей выступление Путина, в качестве примеров были отмечены Челябинск, Череповец, Красноярск и Нижний Тагил.

"Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает черный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах. А где-то нет воды, которая соответствовала бы нормам", - сказал президент. Также он призвал рекультивировать свалки в черте городов.

"С 2021 года все предприятия с высокой долей риска для окружающей среды должны перейти на экологические стандарты. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов уже больше не будет", - предупредил чиновников и владельцев крупного бизнеса Путин.

Стоит отметить, тема экологического благополучия в выступлении была тесно связана с темой здравоохранения и, в частности, с борьбой с онкозаболеваниями.

Как ранее писало Накануне.RU, звонок президента Владимира Путина лидеру челябинского протестного движения "Стоп-ГОК" Василию Московцу, вероятно, обозначил новый тренд во взаимоотношениях власти и общественности. Президент дал четко понять всем региональным и даже федеральным чиновникам, что Кремль видит происходящее и отмахнуться от волнующих людей тем больше не получится.