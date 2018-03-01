Украинская прокуратура требует крымскому министру Полонскому до 15 лет тюрьмы

Находящаяся в Киеве "прокуратура Крыма" направила в суд обвинительный акт в отношении министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрия Полонского, сообщается на сайте "прокуратуры". Обвинительный акт составлен по обвинению в "госизмене".

"Прокуратура" обвиняет Полонского в содействии воссоединению Крыма с Россией, "проведении подрывной деятельности против Украины и организации информационной экспансии". Последнее обвинение связано с исполнением его непосредственных должностных обязанностей в крымском правительстве.

Обвинение требует от суда наказания в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Дмитрий Полонский был объявлен СБУ в розыск 26 ноября 2015 года.

Как уже сообщало Накануне.RU, в последнее время киевская "прокуратура Крыма" активизировалась. Так, 26 февраля она "установила", что митинги во время Русской весны в Крыму якобы организовывали переодетые российские военные.