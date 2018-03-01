Глава Зауралья четыре раза за февраль попал под информационные залпы в рейтинге российских "губернаторов-мишеней"

Губернатора Курганской области Алексея Кокорина четыре раза за февраль "расстреляли" СМИ - к такому выводу пришли эксперты федеральной экспертной сети "Клуб Регионов", которые в ежемесячной аналитике представили единственный в России рейтинг "губернаторов-мишеней" - тех глав регионов, про которых местные и федеральные СМИ сделали публикации негативного характера, передает корреспондент Накануне.RU.

Алексею Кокорину припомнили назначение экс-главы Петуховского района Сергея Герасименко начальником отдела сельского хозяйства в муниципалитете, а также скандал с невыплатой стимулирующей части заработной платы учителям Звериноголовского района.

Последним залпом стала публикация Накануне.RU о том, что глава региона занял 77 место в "Национальном рейтинге" губернаторов.

Как отмечают в "Клубе регионов", такой ежемесячный рейтинг поможет губернаторам со стороны оценить свой медиаимидж и еще раз задуматься, все ли они правильно делают и в чем причина их информационных несчастий.