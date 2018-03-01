Евгений Куйвашев о послании президента Федеральному Собранию: "Все установки в Свердловской области будут выполнены"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев убежден в том, что все установки, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию, в Свердловской области будут выполнены, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

"То, о чем сказал президент, обязательно будет выполняться. А говорил он как о конкретных задачах и конкретных направлениях работы, так и в целом о глобальных векторах развития нашей страны. Нет никаких сомнений в том, что мы выполним все установки в социальной сфере, промышленности, экологии и стратегическом развитии", – сказал Евгений Куйвашев.

Сегодня, по словам губернатора, президент обозначил задачи нового этапа. По сути, это послание фундаментальных человеческих ценностей – здоровья, образования, комфорта жизни в больших и малых населенных пунктах, безопасности.



Глава региона напомнил, что президент России Владимир Путин, подписав в 2012 году, "майские указы", определил масштабный фронт работы по обеспечению экономического роста, социальной стабильности, по развитию образования и медицины, укреплению межнационального согласия и другим направлениям. Президент подчеркнул, что в основе всех планов и направлений работы сегодня лежит необходимость сбережения народа России, обеспечения благополучия граждан.