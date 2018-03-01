В шести школах Екатеринбурга появились дополнительные места для первоклассников

Дополнительные места для первоклассников появились в учебных заведениях города №1, №18, №23, №25, №46 и №167, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента образования Екатеринбурга.

Всего смогут принять 305 учеников в совокупности указанных школ.

Как объяснили в ведомстве, районы, где были предоставлены дополнительные места в учебных заведениях, оказались наиболее востребованными. Как оказалось, таких школ по городу еще несколько, но из-за большой загруженности детей они не могут позволить себе открыть новые места.

В начале февраля в 40 екатеринбургских школах закончились места. На 2 февраля было зарегистрировано 13,5 тыс. заявлений Планируемое количество мест для первоклашек - 19,5 тыс. Всего приём в первые классы осуществляют 156 школ.

Напомним, что приём заявок продлится до 5 сентября 2018 года.