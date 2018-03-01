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Мерзлякова не смогла предотвратить попадание матери уральского юриста в психушку. Родственники пишут новые обращения
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Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова (2017) | Фото: Накануне.RU

В ситуации с матерью известного уральского юриста и общественника Ивана Волкова, которая оказалась в психбольнице после победы над ним в суде, должен разбираться Антикоррупционный комитет по Свердловской области. Об этом Накануне.RU рассказал двоюродный брат Татьяны Волковой Алексей Александров. Между тем, в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области до сих пор не дали оценку ситуации. Более того, Волкова изначально обратилась за защитой именно к омбудсмену Татьяне Мерзляковой, высказывая опасения, что ее могут "обколоть препаратами" и увезти в психдиспансер, в итоге она против своей воли и оказалась в лечебнице.

Напомним, вчера состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Ивана Волкова алиментов на содержание матери - чуть менее 3 тыс. руб. в месяц. После этого, со слов родственников, женщину в срочном порядке увезли в психиатрическую больницу №3 на Калинина, 13.

Как рассказал Алексей Александров, он составил заявление на имя председателя Антикоррупционного комитета по Свердловской области Леонида Андреева, в котором рассказал о ситуации.

"28.02.2018 г. я ждал дома сестру после судебного заседания. Обычно после посещения суда она мне сообщала по телефону, что все закончилось и она едет ко мне или по своим делам. Вчера она мне позвонила и сообщила, что ее после выхода от судьи в коридоре Иван вместе с полицейскими и другими мужчинами усадили в машину и увезли в неизвестном направлении и сейчас разбираются с ее документами. По моей просьбе она узнала адрес учреждения, ей ответили Калинина, 13. Сотрудник учреждения, которая мне не представилась... мои вопросы по поводу причины задержания сестры и возможности присутствовать при ее помещении в это учреждение проигнорировала, и после этого телефон моей сестры отключили", - говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении редакции.

Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова(2018)|Фото: из личного архива

Александров просит проверить действия должностных лиц полиции и психиатрической больницы.

Накануне.RU уже рассказывало об этой истории: Татьяна Волкова утверждает, что в декабре 2017 года сын якобы забрал ее документы, мог похитить телефон и угрожал помещением в психбольницу, а потом выставил из дома и отвез в ночлежку. Она не исключает, что родственника, который пытался выдвинуться в губернаторы Среднего Урала и позже заявлял о планах участвовать в выборах президента России, интересует ее квартира в Сочи. Оказавшись в результате конфликта с ним в кризисной ситуации - зимой на улице без верхней одежды и почти без денег, женщина написала несколько заявлений в полицию и Татьяне Мерзляковой, попросив защиты от сына, который, к слову, в интервью для СМИ говорил, что как политик хотел бы "не на словах, а на деле поддерживать материнство и старчество... потому что старики у нас брошены".

В конце декабря прошлого года Татьяна Волкова побывала на приеме в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области и оставила заявление на имя омбудсмена, в котором рассказала о своей ситуации и попросила помощи. Однако уже в начале этого года она вновь оказалась на улице: женщину выгнали из кризисного центра "Малахит", что на Уралмаше, мотивировав это тем, что у нее закончился договор на обслуживание.

Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова(2017)|Фото: Накануне.RU

"Прошу проверить на наличие коррупционной составляющей деятельность кризисного центра "Малахит" в отношении моей сестры, оказать содействие в обеспечении беспристрастного расследования жестокого обращения с пожилым человеком со стороны кризисного центра "Малахит" и ее сына", - говорится в заявлении в Антикоррупционный комитет.

Между тем, в аппарате омбудсмена до сих пор не дали никакой оценки этой ситуации, хотя Накануне.RU направляло запрос еще в прошлом году. Получить комментарий Татьяны Мерзляковой как раньше, так и теперь не удалось - в аппарате пояснили, что сегодня она проводит выездное совещание по проблемам обманутых дольщиков.

Добавим, в настоящее время Иван Волков является доверенным лицом кандидата в президенты России от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина и участвует в дебатах на областном уровне. Ранее он утверждал, что его матери якобы необходимо медицинское обследование, а на ее недвижимость он не претендует.

Иван Волков(2017)|Фото: ikso.org

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01.03.2018 14:49 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:49 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.02.2018 12:28 Мск
Уральский юрист и доверенное лицо Бабурина упрятал в психушку родную мать, взыскавшую с него алименты?

Ранее 09.01.2018 16:06 Мск
Нигде нет защиты? Мать известного уральского юриста в Рождество выставили на улицу из кризисного центра

Ранее 20.12.2017 16:00 Мск
Мать уральского юриста и общественника Ивана Волкова попросила защиты у омбудсмена








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Мерзлякова не смогла предотвратить попадание матери уральского юриста в психушку. Родственники пишут новые обращения
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