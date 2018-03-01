СМИ: Российские власти рассматривают возможность выхода из Совета Европы

Российские власти изучают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), если не будет скорректирована антироссийская линия решений суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах.

Отмечается, что "при рассмотрении жалоб против России" возрастает политизация позиции ЕСПЧ, при этом "аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание".

Так, например, суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права и зачастую прибегает к практике "двойных стандартов".

Кроме того, лишение российских парламентариев права на голосование в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) "привело к тому, что более 20 судей ЕСПЧ, многим из которых поручается рассмотрение российских дел, избраны без участия российских представителей".

Следовательно, остается открытым "вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к России".

В связи с этим в государственных органах России в данный момент рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведет к выходу России из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы.

Ранее Москва определилась в отношении другой организации - Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Вице-спикер Госдумы и руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой сообщил, что Россия не будет платить взносы в бюджет этой структуры в 2018 году.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.