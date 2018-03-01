Жителей Югры предупредили о смертельной опасности: в одном из городов видели стаю волков

Жители Пыть-Яха заметили в городе стаю волков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Пыть-Яха.

От семи до 10 хищников были замечены в вечернее время в районе поймы реки Большой Балык, между СНТ "Таежный"и лыжной трассой, находящейся в районе ул. Православной. Стаю видели 28 и 25 февраля.

Власти призывают горожан быть осторожными и бдительными. В случае встречи с волками нельзя бежать - это сделает человека добычей. Нельзя смотреть на зверя в упор, поскольку для них это выглядит как угроза. Медленно, не поворачиваясь спиной следует отступать. Также, как следует из памятки, опубликованной на сайте администрации, волков следует смутить или напугать - поднять руки вверх, чтобы казаться выше, ругаться, спокойно и громко говорить, бросаться камнями. Нельзя выглядеть напуганным - это может спровоцировать нападение.