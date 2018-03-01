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В СурГУ опровергли закрытие Ботанического сада и поделились планами его развития
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Ботанический сад Сургута (2018) | Фото: ЛДПР-Югра

Владелец Ботанического сада Сургута – местный госуниверситет – рассказал о планах по развитию оранжереи. По мнению вуза, сад должен быть "музеем под открытым небом". Так в СурГУ отреагировали на информацию о якобы скором сносе уникального объекта, передает корреспондент Накануне.RU.

"Планы вуза на Ботанический сад во многом зависят от, во-первых, позиции вышестоящего начальства – департамента образования и молодежной политики Югры и, во-вторых, согласованности решений региональных и муниципальных органов власти относительно статуса сада (особо охраняемая природная территория регионального значения или "особый" парк муниципального значения или иное) и объема целевого финансирования его работы", - говорится в официальном ответе СурГУ на запрос Накануне.RU.

Концепция развития Ботанического сада предполагает несколько вариантов градостроительного обустройства территории. Основная часть территории сада – 13,45 га – останется общедоступной. В пределах 2 га экспериментальной площадки посещение будет регламентировано

"Во-первых, программа-максимум. В ней – полный цикл капитального строительства двух объектов – большой оранжереи для тропических и субтропических растений и учебно-административного корпуса в административно-выставочной зоне согласно актуализированному проекту Ботанического сада. Во-вторых, программа-медиум. На участке "зоны интродукции" нужно построить миниоранжерею и детский образовательный центр. Это делается по проекту фирмы "Аппарат", которая разработала общую концепцию парка "За Саймой". Есть также программа-минимум. Отказаться от капитального строительства. Сохранять и поддерживать только коллекции открытого грунта. Но в этом случае не будет обеспечено круглогодичное функционирование Ботанического сада как научно-образовательного центра", - отметили в университете.

Ботанический сад Сургута(2018)|Фото: ЛДПР-Югра

По мнению вуза, одна из функций сада – "быть особым общественным городским пространством – системно организованным "public garden", "музеем под открытым небом"".

"Сроки частичной реконструкции – частичный ремонт ограждений, дорожно-тропиночной сети, организация электро- и водоснабжения экспериментальной площадки, перенос отдельных элементов рекреационной инфраструктуры – пройдет в 2018-19 гг. Тотальный ремонт всей территории не актуален", - резюмировали в СурГУ.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев полагает, что решение о якобы предполагаемой ликвидации ботанического сада Сургута принималось на уровне руководства Югры. Он ждет, что его обращение к генпрокурору Юрию Чайке станет началом комплексной проверки. На состоявшихся депутатских слушаниях руководство города "заморозило" 28 млн руб. на реконструкцию парка. В мэрии Сургута заявляют, что уничтожать объект никто не планирует, напротив, власти намерены его развивать. В университете отметили, что его представителей не позвали на встречу в мэрии.

Другие новости по темам: парк за Саймой, Ботанический сад, Сургут
01.03.2018 14:21 Мск | Сургут | Михаил Лукашкин
16:21 Екб


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В СурГУ опровергли закрытие Ботанического сада и поделились планами его развития
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